МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Мировой энергетический кризис стал результатом нескольких факторов: погодных аномалий, увлечения возобновляемой энергетикой, быстрого восстановления экономики после пандемии. Но главная причина в том, что США напечатали слишком много ничем не обеспеченных долларов. Эксперт объяснил, почему цены на газ в Европе продолжают расти

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Чем быстрее растут цены на энергоносители, тем громче на Западе звучат обвинения в адрес России: мол, в энергетическом кризисе виновата именно она. По сведениям Польского агентства печати (PAP), вопрос о возможных манипуляциях "Газпрома" на газовом рынке Европы уже обсуждался на неформальном ужине европейских лидеров в рамках начавшегося в среду саммита ЕС — Западные Балканы в Словении.

Кроме того, вина российского газового холдинга в росте цен на газ может стать одним из центральных вопросов саммита Совета ЕС, который пройдет 20-21 октября в Брюсселе. Как сообщает PAP со ссылкой на источник в польском МИДе, велика вероятность того, что в заключительном коммюнике саммита появится призыв к Еврокомиссии инициировать новое антимонопольное расследование в отношении "Газпрома".

Итоги состоявшегося 4 октября заседания ОПЕК+, на котором организация решила увеличить добычу нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки, стали новым поводом для критики в адрес России. "США попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, — пишет британская Daily Express. — Но те отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, что приведет к росту цен и может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США и Великобритании". Генсек ОПЕК: газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе

Правда, The Wall Street Journal (WSJ) уточняет, что вариант умеренного повышения добычи продавливала Саудовская Аравия, которая "в частном порядке дала понять некоторым делегатам, что стремится к повышению цен, чтобы компенсировать недополученные в прошлом году доходы". По мнению газеты, сегодняшний диапазон нефтяных цен в 80-90 долларов за баррель является в равной степени комфортным и для Саудовской Аравии, и для России, и для сланцевиков в США, которые тоже не торопятся увеличивать объемы своей добычи.

При этом, сообщает WSJ, экономисты Saudi Aramco считают, что уже к концу этого года на нефтяном рынке может возникнуть избыток предложения. По их оценкам, нынешний рост цен на газ может привести к тому, что ряд электростанций временно начнет использовать вместо "голубого топлива" нефть. В результате рост спроса на нефть вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки — то есть, чуть больше запланированного на ноябрь увеличения объема добычи. Но если зима окажется теплой, цены на газ упадут и дополнительные объемы нефти окажутся невостребованными. Saxo Bank рассказал, в каком случае цена газа превысит $2000

В условиях сегодняшней истерии на топливных рынках этот прогноз выглядит чересчур оптимистичным. Однако суть в том, что если уж обвинять какую-то страну в недостаточно активном увеличении нефтедобычи, то не Россию, а Саудовскую Аравию. Однако и это будет несправедливо, поскольку главная причина глобальной инфляции заключается совсем в другом.

СЛИШКОМ МНОГО ДОЛЛАРОВ

Американский доллар — главная мировая валюта, подавляющее большинство котировок товаров на международных рынках установлено именно в долларах. Это означает, что мировые цены на важнейшие для человечества продукты зависят, с одной стороны, от объема предложения этих товаров, с другой — от количества зеленых бумажек, напечатанных Федеральной резервной системой США.

По оценкам МВФ, мировой ВВП упал в 2020 году на 4,9%. В то же время ФРС США напечатала и закачала в экономику почти девять триллионов ничем не обеспеченных долларов — больше, чем за суммарно за предыдущие двенадцать лет. В марте этого года к указанной сумме добавились еще 1,9 трлн в рамках нового пакета поддержки экономики, а сейчас Конгресс обсуждает новый пакет объемом в 3,5 млрд долларов. Аналитики научили, как заработать на энергокризисе

"Закачка в систему триллионов долларов за счет "печатного станка" Федеральной резервной системы и американского бюджета привела к глобальному разгону инфляции, — констатировал экс-министр экономразвития России, помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая в сентябре на Московском финансовом форуме. — США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции".

К аналогичным выводам приходят и американские эксперты. "В то время как нефтегазовая промышленность пытается вернуться на допандемические уровни, Федеральная резервная система продолжает увеличивать денежную массу, что может привести к чрезмерному росту инфляции, также известному как гиперинфляция", — пишут аналитики компании Opportune.

По их подсчетам, темпы количественного смягчения сегодня в пять раз выше, чем до пандемии. "При таком быстром расширении денежной массы вопрос только в том, когда ударит гиперинфляция, — предупреждает Opportune в своем отчете. — Учитывая ненасытный аппетит правительства США к расходам, доллар может перейти к масштабной девальвации, что приведет к росту цен на нефть WTI выше 180 долларов за баррель к концу 2022 года".

ИГРЫ СПЕКУЛЯНТОВ

Доказательством того, что главной причиной сегодняшней глобальной инфляции является именно рекордная масса необеспеченных долларов, может служить динамика рынков в период пандемии. На волне первых программ поддержки, запущенных Вашингтоном, начали активно расти американские фондовые индексы (причем, в основном за счет притока мелких частных вкладчиков). Позже к росту подключились рынки драгметаллов и криптовалют — это стало первым свидетельством неуверенности инвесторов в надежности долларовых активов.

После того, как криптовалютный рынок просел из-за войны, объявленной биткоину китайскими властями, а фондовые аналитики начали наперебой говорить о "пузыре" на рынке акций, спекулянты начали искать новые возможности пристроить "лишние" доллары. Погодные аномалии в Европе и Азии указали им беспроигрышный вариант — энергоносители. И горячие деньги начали активно перекладываться в газовые фьючерсы.

Доказательством того, что динамика цен на газовом рынке Европе сегодня определяется играми спекулянтов, могут служить колебания котировок газа в среду, 6 октября: после скачка до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров они обвалились ниже 1200 долларов. Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

По сути, рекордные цены на европейском газовом рынке сегодня держатся лишь на прогнозе о том, что предстоящая зима будет очень холодной. Вслед за газовыми котировками растут цены на нефть и уголь — альтернативные виды топлива для электростанций. Но если октябрь и ноябрь окажутся сравнительно теплыми, то уже к декабрю ажиотаж закончится: накопленных в европейских газовых хранилищах запасов топлива до конца отопительного сезона в этом случае хватит наверняка.

Тогда глобальные спекулянты начнут искать новые возможности для вложения лишних долларов. Главный риск в том, что эти "горячие" деньги обрушатся на глобальный рынок продовольствия. Цены там за год уже выросли на треть — это отличная приманка для любителей спекулятивных игр. Но если цены на еду начнут расти так же, как сейчас — на топливо, мало не покажется никому.