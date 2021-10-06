МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре ускорилась в месячном выражении до 0,6% с 0,17% в августе, а в годовом также ускорилась до 7,4% с 6,68% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Росстат сообщил о подорожании ряда популярных овощей в России

"В сентябре 2021 года по сравнению с августом 2021 года индекс потребительских цен составил 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 года — 105,32% (в сентябре 2020 года — 99,93%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,88%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, в сентябре рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в девяти субъектах РФ. В наибольшей степени — в Республике Дагестан (на 2,6%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 5,2%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3% (с начала года — прирост цен составил 4,7% и 5,2% соответственно).

По прогнозу ЦБ, на конец текущего года годовая инфляция будет находиться в диапазоне 5,7-6,2%. Зампред Банка России Алексей Заботкин в начале сентября говорил, что ее постепенное снижение ожидается в четвертом квартале. В начале октября он подтвердил этот прогноз. В 2022 году регулятор ждет инфляцию на уровне 4-4,5%.

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Недельная инфляция в России с 28 сентября по 4 октября замедлилась до 0,26%, с начала года потребительские цены выросли на 5,48%, сообщает Росстат.

"За период с 28 сентября по 4 октября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, с начала октября — 100,15%, с начала года — 105,48%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,29%, а перед этим — 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались, исключением стали медикаменты. В этой категории за отчетный период Росстат не зафиксировал снижения цен. Инфляция в Великобритании бьет все рекорды

Так в группе наблюдаемых медикаментов подорожали: отечественный анальгин, бромгексин — на 1,1%, аллохол, валидол — на 0,8%, нимесулид — на 0,6%, корвалол, левомеколь, отечественные поливитамины без минералов — на 0,5%, комбинированные анальгетики — на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,3%.

Цены на бензин и дизтопливо не изменились. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 3%, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты — на 1,5%. Цена на проживание в гостиницах с одной-пятью звездами и мотелях выросла на 0,3-0,6%.

Среди строительных материалов снизились цены на металлочерепицу — на 1,3%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 1,9%, обрезные доски — на 0,3%.