МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в сентябре в месячном выражении составила 0,99% против дефляции в 0,51% в августе текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 9,21% с 7,7% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата. Росстат сообщил о подорожании ряда популярных овощей в России

Исходя из данных статистического ведомства, рост цен на продовольственные товары за месяц произошел в сентябре впервые с 2015 года — тогда продовольственная инфляция в первый осенний месяц составила 0,42%. Годом ранее, в сентябре 2014 года, месячный рост цен составил 1%.

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 5,48%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в сентябре выросли на 0,89% к августу (по сравнению с сентябрем прошлого года — на 8,56%, к декабрю 2020 года — на 6,17%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,84% к августу, по сравнению с сентябрем 2020 года рост составил 15,17%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 0,57%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,64% (в годовом выражении — на 8,06%, к декабрю — на 6,29%). Цены на алкогольные напитки в сентябре сократились на 0,01% по сравнению с августом, к сентябрю 2020 года они увеличились на 2,14%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,91%.