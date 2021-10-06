ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях, следует из опубликованных документов.

"Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", — говорится в документе, опубликованном в судебной базе.

Указанная сумма упоминалась в контексте соглашения Тинькова со следствием. Как сообщал ранее американский минюст, Тиньков в рамках сделки "согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы".

Условия сделки предстояло утвердить суду. Публикация нынешнего документа может свидетельствовать о том, что сделка одобрена судебной инстанцией. Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор сроком на год, кроме того, как сообщалось, для Тинькова могут попросить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.

Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, — бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Бизнесмен был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.

Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.