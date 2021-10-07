МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Расходы на деятельность Центризбиркома в 2023 году повысятся на 13,42 миллиардов рублей, или на 56%, по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022-2024 годы, внесенному правительством в Госдуму 30 сентября.

Отмечается, что дополнительные бюджетные ассигнования будут связаны с расходами на подготовку и проведение выборов главы государства, которые, как запланировано, должны пройти в 2024 году. В прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели 19,8 миллиардов рублей. Таким образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 миллиардов рублей. СМИ: военные расходы в бюджете России вновь превысят экономические

Выборы могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. Президентские выборы 2018 года обошлись чуть более чем в 14 миллиардов рублей (из заложенных 17,7 миллиардов рублей), в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 миллиардов рублей, в 2008-м — 4,93 миллиардов рублей, а в 2004-м — 2,56 миллиардов рублей.

В разговоре с РБК юрист Денис Паньшин пояснил, что выделение дополнительных средств на организацию выборов связано прежде всего с расширенным внедрением электронного голосования в 2024 году. Он считает, что увеличение количества субъектов Федерации, избиратели которых смогут проголосовать дистанционно, ведет к удорожанию кампании.

"Цифровые технологии — это недешево. Сам процесс цифровизации очень дорогой, специалисты на этом рынке также дорогие. Кроме того, необходимо закладывать расходы на кибербезопасность", — подытожил эксперт.