МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ипотека в России стала менее доступной: за август число регионов со ставкой по жилищным кредитам выше 8% выросло до 11 против 4 месяцем ранее, а со стоимостью ипотеки ниже 7% сократилось с 8 до 6, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Аналитики перечислили города России с самым быстрым ростом цен на жилье

Так, самая дорогая ипотека в конце лета была зафиксирована в Севастополе, где средняя стоимость кредита составила 8,77% годовых, в Ингушетии — 8,43%, в Чечне — 8,28%.

Также в десятку регионов с самой дорогой ипотекой вошли Краснодарский край (8,12%), Тыва (8,1%), Дагестан и Крым (по 8,08%), Самарская область и Москва (по 8,06%). Десятое место разделили Кемеровская область и Калмыкия, жители которых могли взять ипотеку под 8,01% годовых.

Самый дешевый кредит на жилье можно было взять в Сахалинской области: ставка составляла 6,31% годовых. Также в тройку регионов с самой недорогой ипотекой вошли Приморский край (6,51%) и Якутия (6,53%). Жители Чукотки могли рассчитывать на ставку ипотеки в 6,8%, Магаданской области — 6,91%, Ненецкого автономного округа — 6,99%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла на 0,11 процентного пункта — до 7,78%, обновив максимум с апреля прошлого года.