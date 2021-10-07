МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств может стартовать с 1 января 2022 года, в качестве пилотных регионов определены Москва, Московская и Белгородская области, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь — в передовиках", — сказал Мантуров в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week.

"Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов", — добавил министр.

РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.