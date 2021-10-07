МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Реализация стратегических инициатив развития России до 2030 года даст прирост ВВП РФ до 0,3 процентного пункта ВВП ежегодно, начиная с 2025 года, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей. Всего в перечне 42 инициативы, которые делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан.

"Мы оценивали потенциал влияния этих стратегических инициатив на рост ВВП. Мы исходим из того, что, будучи полностью реализованными, они могут добавить до 0,3 п.п. ВВП дополнительно", — сказал Решетников журналистам на брифинге.

Он уточнил, что речь идет о дополнительном росте в 0,3 процентного пункта, начиная с 2025 года.

На реализацию стратегических инициатив до 2024 года потребуется 4,6 триллиона рублей. Они будут профинансированы средствами федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, также планируется привлекать частные инвестиции.