МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Республиканцы и демократы в сенате договорились о повышении лимита госдолга США до начала декабря, сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. В США назвали способ ответить России на "Северный поток 2" и Крым

"Мы достигли соглашения по продлению потолка госдолга до начала декабря и надеемся, что мы завершим это (голосование) уже сегодня", — сказал Шумер, вступая на заседании сената. Ранее в среду лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать пролонгации лимита госдолга.

Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствований и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что к 18 октября США может грозить дефолт, если конгресс не проголосует за повышение лимита на госдолг.

На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако республиканцы угрожали заблокировать утверждение инициативы, ранее одобренной палатой представителей. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.