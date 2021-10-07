МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности девелоперской компании "Самолет" на уровне "ruА-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Почти все проекты компании находятся в московской агломерации — одном из самых инвестиционно привлекательных регионов России ввиду высокого значения среднедушевых доходов населения. Портфель действующих проектов характеризуется крайне высокой диверсификацией, вследствие чего у компании отсутствует зависимость стабильности денежного потока от успешной реализации отдельного проекта, что оказывает дополнительную поддержку конкурентным позициям компании", — указывается в нем. Девелопер "Самолет" увеличил продажи недвижимости на 90%

В нем напоминается, что в течение последних двух лет "Самолет" активно наращивал масштабы бизнеса. С начала 2020 года по середину 2021 года земельный банк компании увеличился более чем в 2 раза. При этом на 30 июня 2021 года отношение долга, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, к EBITDA опустилось до уровня 2,2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки.

"Вследствие активного наращивания проектов, реализуемых через механизм проектного финансирования, у компании будет наблюдаться отрицательный операционный денежный поток в среднесрочной перспективе. При этом компания имеет многолетний опыт работы с крупнейшими кредиторами, в результате чего у нее не возникнет сложностей в получении финансирования в необходимом объеме и показатели ликвидности будут находиться на приемлемом уровне", — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что дополнительную поддержку ликвидности компании оказывает сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе. Кроме того, агентство позитивно оценивает блок корпоративных рисков, указывая, что организационная структура "Самолета" в целом характеризуется высокой прозрачностью и прозрачным составом акционеров.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. Портфель проектов компании составляет более 20 миллионов квадратных метров. В январе-сентябре 2021 года компания увеличила продажи недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 90% — до 78 миллиардов рублей.