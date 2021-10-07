МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Экспортные проекты, реализуемые в российском агропромышленном комплексе, позволят привлечь в течение трех лет инвестиции в объеме 818 миллиардов рублей, сообщил в ходе выставки "Золотая осень" руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.

"Экспорт АПК стимулирует привлечение порядка 818 миллиардов рублей. Реализация проектов стимулирует рост вклада более дорогостоящей продукции в общей структуре экспорта АПК России: около 83% выручки от реализации проектов приходится на продукцию в высокой и средней ценовых категориях", — сказал Краснов.

По его словам, сейчас на горизонте до 2024 года в сфере АПК заявлено и реализуется более 1 200 инвестпроектов, из которых 305 являются экспортоориентированными; в результате их реализации экспорт продукции российского АПК по сравнению с уровнем 2020 года может вырасти на 16%.

Имеющийся потенциал поставок на внешние рынки должен сопровождаться притоком новых инвестиций.

"Сейчас перед нами стоит задача достичь к 2024 году уровня (экспорта) 37 миллиардов долларов, то есть добавить 6,5 миллиардов к объему 2020 года. Это вполне реалистично. Но для этого необходимо увеличивать эффективность и объем производства", — сказал Краснов.

Дальнейший рост поставок российского продовольствия будет связан в первую очередь со странами Азии, Африки и Ближнего Востока, продолжил он, а основной прирост экспорта к 2030 году распределится примерно поровну между Китаем, Ближним Востоком, Африкой и Юго-Восточной Азией. Основными отраслями, обеспечивающими прирост, по его словам, станут пищевая промышленность, масложировая и зерновая отрасли.

По данным на 26 сентября экспорт продукции российского АПК увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 23 миллиардов долларов; по словам Краснова, положительную динамику показывают все продуктовые группы, а наиболее активно увеличились поставки масложировой (плюс 45%), а также мясной и молочной продукции (плюс 28%).