МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Россия якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал администрацию США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток-2". Бундестаг рассказал о роли США в решении по вводу "Северного потока-2"

В опубликованном заявлении Маккол утверждает, что действия, которые он приписывает Кремлю, имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", по которому Россия собирается поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

"Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту", — утверждает Маккол, старший республиканец в международном комитете палаты представителей.

Он процитировал вице-премьера РФ Александра Новака, который говорил, что охладить ситуацию на рынках помогла бы скорейшая сертификация "Северного потока-2", уже достроенного, но пока не введенного в эксплуатацию.

Маккол обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через "манипулирование" региональным газовым рынком и провоцирование "жестокого энергетического кризиса на континенте".

"Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока-2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", — сказал Маккол.

Ему принадлежит авторство поправок к оборонному бюджету, которые обязывают администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников "Северного потока 2", в том числе оператора проекта, которая выведена из-под действий рестрикций.

На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль. После заявления Путина цены на газ резко снизились.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.