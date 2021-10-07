МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что объем торговли между Туркменией и РФ за восемь месяцев 2021 года превысил один миллиард долларов, сообщает Туркменское телевидение.

Бердымухамедов подчеркнул, что важным направлением туркмено-российского партнерства является торгово-экономическая сфера, и отметил рост двусторонней торговли.

"Согласно данным туркменской статистики, за 8 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общий объём двустороннего товарооборота за этот период составил 1 миллиард 86 миллионов долларов США", — сказал Бердымухамедов.

Также туркменский лидер подчеркнул, что российско-туркменское партнерство успешно развивается в таких отраслях, как газохимия, автомобильная промышленность, судостроение, авиационный транспорт и т.д.