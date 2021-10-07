МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем производства винодельческой продукции в РФ в сентябре снизился почти по всем позициям, за исключением шампанских и игристых вин, их выпуск продолжает расти, как и в августе, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. ЦРПТ вложит миллиарды в проект по маркировке товаров

Объем производства винодельческой продукции в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года снизился на 18,9%, до 5,6 миллиона декалитров, при этом шампанских и игристых вин в сентябре в годовом выражении было произведено на 36,2% больше — 1,64 миллиона декалитров.

Между тем, выпуск тихих вин составил 2,44 миллиона декалитров, на 20,1% меньше уровня прошлого года, фруктовых (плодовых) вин — 0,88 миллиона декалитров (ниже на 37,6%). Выпуск водки уменьшился всего на 0,5%, до 7,7 миллиона декалитров, коньяка — на 12,8%, до 0,7 миллиона декалитров.

Винных напитков без добавления этилового спирта в сентябре было произведено на 49,9% ниже уровня прошлого года — 0,61 миллиона декалитров, но выпуск этой продукции, изготовляемой с добавлением этилового спирта, вырос на 60,4%, до 10,45 тысячи декалитров.

В августе производство шампанских и игристых вин выросло на 27,4%, тогда как сокращение выпуска примерно по водке и коньяку составляло порядка 10-15%, по тихим винам — 19%, еще сильнее — по фруктовым и плодовым винам, а также винным напиткам.

Российские предприятия увеличивают выпуск шампанских и игристых вин, замещая поставки импортной продукции и закрытие ряда внутренних производств, пояснял тогда председатель союза Павел Шапкин.

В середине сентября стало известно, что поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон.