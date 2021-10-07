МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ /Dow Jones. Цена доллара США за последний год почти не изменилась, и это может быть плохой новостью для корпораций, которые получают преимущества от слабости доллара, а к сильному доллару не готовы. Между тем, сильный доллар может открывать широкий спектр возможностей.

Сказать, что укрепление доллара стало сюрпризом, недостаточно. После кратковременного рывка на фоне пандемии в начале 2020 года ближе к концу года индекс доллара США перешел к снижению, а инвестиционные банки, включая Goldman Sachs и ING начали предрекать ослабление доллара в 2021 году.

Между тем доллар, наоборот, рос, и за последние 12 месяцев прибавил почти 1%. Вполне возможно, что на этом его укрепление не закончится.

Это может быть не очень хорошей новостью для больших американских корпораций, особенно тех, которые активно работают в других странах. Представляя свою отчетность за 2-й квартал, компании Procter & Gamble (PG) и Coca-Cola (KO) отмечали, что слабый доллар оказывает положительное влияние на их прибыли.

Теперь, когда курс доллара остается почти неизменным по сравнению с тем же периодом прошлого года, это положительное влияние сошло на нет. Укрепление же доллара может стать негативным фактором, хотя и будет оказывать поддержку тем компаниям, чья деятельность больше сконцентрирована в США.

Перспектива такого укрепления может показаться маловероятной и даже нелепой, если учитывать ситуацию с потолком долга, инфляцию и замедление роста экономики на фоне проблем с поставками и распространения дельта-штамма коронавируса.

Между тем по сравнению с другими странами дела у США обстоят не так уж и плохо. Ожидается, что реальный рост ВВП в США в 2023 году увеличится на 2,5%, опередив Европу, тогда как ФРС будет проводить ужесточение денежно-кредитной политики более агрессивно, чем центральные банки других стран. Расходы правительства при этом могут оказаться меньше, чем предполагалось.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США превышает 1,5%, что намного выше доходности гособлигаций других стран развитого мира, так что укрепление доллара может только начинаться.

"Когда США сбегут от близкой к нулю ключевой ставки, оставив позади еврозону и Японию, избыточные сбережения всего мира устремятся к доллару, который в следующем году может демонстрировать более сильную динамику, чем другие валюты", — объясняет валютный стратег-аналитик Societe Generale Кит Джакс.

Сильный доллар выгоден для американцев, проживающих за границей, но не для американских корпораций. Каждый 1% роста доллара уменьшает заработки компаний S&P 500 на 0,3%, отмечают аналитики BofA.

Это не значит, что рынок не сможет продолжить рост вместе с долларом (в прошлом он рос и падал независимо от динамики доллара США), но наращивать прибыль в таких условиях будет труднее.

Эта ситуация может угрожать ведущим потребительским компаниям. У таких компаний, как Coca-Cola и Procter & Gamble, например, более половины продаж приходится на другие страны, так что укрепление доллара может ударить по их заработкам.

— Автор Jacob Sonenshine, jacob.sonenshine@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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