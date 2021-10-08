МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Повышение стоимости капремонта в жилых домах на данный момент не коснётся граждан, однако в дальнейшем расходы региональных операторов могут компенсироваться увеличением тарифов, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди. В России вырастут цены на капремонт в жилых домах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому цена договора может увеличиваться не более чем на 25% при условии, что она не превысит предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. При этом она не должна быть выше объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно расходовать на программу капремонта.

"Пока это не касается граждан и в моменте не приведет к повышению платы за капремонт, в данном случае речь идет исключительно об увеличении стоимости уже заключенных с подрядчиками контрактов", — пояснила Полиди.

При этом она отметила, что региональные фонды, как правило, испытывают недостаток средств на капремонт. Компенсировать же подорожание работ за счет собираемых с жителей средств сложно, так как в большинстве регионов плата за него достаточно низкая. "Поэтому с точки зрения экономики логично, что тарифы будут повышаться. Я думаю, что, скорее всего, регионы будут принимать решение о повышении ставок", — сказала она.

В то же время Полиди подчеркнула, что повышение будет происходить постепенно, поэтому плата за капремонт резко не вырастет.