МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Возможность изменения цены контрактов на проведение капремонта в многоквартирных домах не повлечёт роста размеров взносов граждан на эти цели, говорится в сообщении на сайте Минстроя России. Эксперт прогнозирует рост платы за капремонт в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому цена договора может увеличиваться не более чем на 25% при условии, что она не превысит предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. При этом она не должна быть выше объема средств, которые региональный оператор вправе ежегодно расходовать на программу капремонта. Постановление разрешает пересматривать контракты на капремонт до 1 января 2022 года.

"Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами", — приводятся в пресс-релизе слова статс-секретаря — замминистра строительства и ЖКХ РФ Светланы Ивановой.

Она отметила, что изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановление правительства разрешает изменять цену контракта при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт. В России вырастут цены на капремонт в жилых домах

Источником такого увеличения цены договора является экономия, образующаяся в ходе реализации программ капитального ремонта: при разработке проектной (сметной) документации, невозможность выполнить ряд работ в связи с недопусками.

Ранее у региональных операторов была возможность увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% в связи с ростом объёмов выполнения работ, возможность увеличения цены в связи с ростом стоимости материалов до постановления отсутствовала, напомнила Иванова.

В сентябре Росстат зафиксировал снижение стоимости стройматериалов на 1,3%. Однако с начала года удорожание стройматериалов составило 24,7%, за год — 27,7%.