МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ведущие производители минеральных удобрений РФ, входящие в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении РАПУ. СМИ: завод азотных удобрений в Литве частично приостановил производство

В ассоциацию входят, в том числе, структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима".

"Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приняли добровольные решения продлить действие режима сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. Эти меры направлены на повышение уровня и качества подготовки аграриев к весенним полевым работам в условиях резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках", — говорится в сообщении ассоциации.

Президент РАПУ Андрей Гурьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил: чтобы избежать пикового спроса, многие аграрии уже начали готовиться к весне и заблаговременно закупать азотные удобрения. "Значимая доля закупок сместилась с весны на осень. Из-за этого в ряде регионов вырос или в ближайшее время резко возрастёт спрос на аммиачную селитру — основное удобрение под весенний сев", — указал Гурьев.

"Крупнейшие производители удобрений приветствуют поворот АПК в сторону заблаговременных закупок и со своей стороны продлевают действие режима сдерживания цен на минеральные удобрения до конца года. Аграриям будет проще принимать решения о закупке, а производителям — учитывать рост потребности аграриев в плане производства и обходить все "узкие места", связанные с ростом сезонного спроса", — добавил он.

Президент ассоциации также сообщил, что российские аграрии уже приобрели более 90% объема минеральных удобрений, необходимых им в текущем году. "Заявленная годовая потребность АПК РФ в удобрениях будет обеспечена полностью, дефицита минеральных удобрений в регионах мы не видим", — подчеркнул Гурьев.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в середине июля сообщила, что производители готовы заморозить цены на удобрения для российских аграриев в текущем сельскохозяйственном году. "Фосагро" и "Акрон" тогда заявили, что зафиксируют цены до 31 октября. Кроме того, в частности, о заморозке отпускных цен на удобрения сообщил "Еврохим", а "Уралхим" и "Уралкалий" объявили о заморозке цен на период осенних полевых работ еще 23 июня.