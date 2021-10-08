Следствие просит арестовать бывшего вице-президента группы "ПИК" Лефеля
Следствие попросило арестовать вице-президента группы компаний "ПИК" Лефеля по делу о мошенничестве
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет", бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суде.
Лефеля подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении, ему грозит до 10 лет колонии.
"В адрес суда поступило ходатайство следствия об избрании Лефелю меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.