МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет", бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суде.

Лефеля подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении, ему грозит до 10 лет колонии.

"В адрес суда поступило ходатайство следствия об избрании Лефелю меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.