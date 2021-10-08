МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Правительство России внимательно рассматривает обращения ряда строительных компаний в связи с проблемами и убытками в отрасли, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Пилотная программа по завозу мигрантов на стройки запускается в России

Ранее в СМИ сообщалось, что крупнейшие компании в области строительства транспортной инфраструктуры, включая "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга и "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, обратились к Путину с жалобой на кризис в отрасли и убытки, которые достигли 137 миллиардов рублей с 2015 года.

В ходе встречи с Хуснуллиным Путин спросил о судьбе обращения строителей, по которому он дал поручение кабмину.

"Очень внимательно рассматриваем. Разложили все составляющие экономики стройки, серьёзно посмотрели, что делать по трудовым ресурсам, по росту стоимости материалов", – ответил вице-премьер.