МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Около 100 российских кораблей и судов выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, сообщил главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, поздравляя подчиненных с Днем командира корабля. Соответствующая поздравительная телеграмма направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

По состоянию на 9 мая текущего года, в Мировом океане находилось около 60 российских кораблей и судов обеспечения.

День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.