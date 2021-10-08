Россия нарастила количество кораблей в Мировом океане
Главком ВМФ Евменов: около 100 российских кораблей и судов находятся в Мировом океане
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Около 100 российских кораблей и судов выполняют задачи в дальней морской и океанской зонах, сообщил главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, поздравляя подчиненных с Днем командира корабля. Соответствующая поздравительная телеграмма направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
По состоянию на 9 мая текущего года, в Мировом океане находилось около 60 российских кораблей и судов обеспечения.
День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечается 8 октября.