МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Туристы заинтересованы в новом этапе программы туристического кешбэка, поэтому Ассоциация туроператоров (АТОР) направила властям официальные письма с просьбой о продлении программы в будущем году, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.

"Туристы ждут продолжения программы кешбэка в 2022 году, поэтому АТОР направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой официальные письма с просьбой о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году и предложила оптимальные сроки новых акций. По данным АТОР, кешбэк дает регионам России от 5 до 25% дополнительного турпотока", — сказала Ломидзе. Письма направили в пятницу вечером, их копии имеются в распоряжении РИА Новости.

"Туристический кешбэк, помимо финансовой поддержки, позволил россиянам иначе взглянуть на путешествия в межсезонье, туристы оценили возможности, которые дает отдых в это время года. И еще один немаловажный факт, который важно учитывать при принятии решения о продлении программы — российские туристы стали планировать свои путешествия. Сейчас мы видим тенденции последовательного и ответственного выбора времени и места для путешествий", — указано в письмах.

Как отметили в ассоциации, на "горячую линию" АТОР поступило более тысячи звонков от граждан, которые интересуются сроками проведения программы, участвующими в ней туроператорами для того, чтобы спланировать свой отдых максимально выгодно и удобно. "Согласно репрезентативному опросу Аналитической службы АТОР, 24,4% опрошенных не планировали отдых в России, пока не узнали о программе кешбэка", — говорится в сообщении.

"На основании этого опроса, а также данных, предоставленных туроператорами, мы можем утверждать, что подавляющее большинство регионов получили дополнительный туристический поток в низкий сезон", — отмечают представители отрасли.

При этом, по мнению туроператоров, наиболее оптимальным для потребителей и бизнеса станут периоды акций с кешбэком в периоды с 10 января по апрель включительно и с 1 октября до конца декабря 2022 года. А для речных круизов программа кешбэка может также включать в себя выезды туристов в мае, июне и сентябре.