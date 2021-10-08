МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Власти Китая примут комплекс новых мер по обеспечению энергетической безопасности, включая переброску газа из южных регионов для отопления северных, наращивание производства угля, корректировку диапазона ограничений роста цен на электроэнергию, говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.

Заседание членов постоянного комитета Госсовета КНР прошло 8 октября под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна, участники обсудили введение дополнительных мер, направленных на обеспечение страны углем и электроэнергией этой зимой и весной следующего года, чтобы гарантировать стабильное функционирование экономики и нормальные условия жизни населения.

"Поставки электроэнергии и угля имеют решающее значение для жизни людей и стабильного экономического развития, они должны быть гарантированы. Обеспечение энергетической безопасности, поддержание стабильности промышленных цепочек и цепей поставок остается в числе шести приоритетных областей", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся в заявлении Госсовета.

Власти нескольких провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября пытаются справиться с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

В заявлении по итогам заседания отмечается, что первоочередное внимание следует уделять условиям жизни людей, гарантировать обеспечение электроснабжения и отопления зимой, особенно в северо-восточных районах страны.

"Увеличить поставки газа для бытовых нужд, и своевременно организовать переброску газа с юга Китая на север для увеличения газового отопления жилых помещений в северных районах", — говорится в заявлении.

Также власти распорядились способствовать тому, чтобы угольные шахты, имеющие потенциал повышения производительности, как можно скорее нарастили свои производственные мощности. Вместе с тем необходимо содействовать скорейшему восстановлению производства на угольных шахтах, которые его приостановили по той или иной причине.

Транспортные ведомства в свою очередь должны уделять приоритетное внимание обеспечению транспортировки угля.

Вместе с тем центральные власти намерены оказывать поддержку теплоэнергетическим предприятиям, чтобы они могли наращивать поставки электричества. Отмечается, что в ответ на трудности, с которыми столкнулись соответствующие компании, внедрена политика поэтапной отсрочки выплаты налогов.

Помимо прочего Госсовет заявил о необходимости реформирования и совершенствования рыночного механизма формирования цен на электроэнергию. Власти приняли решение скорректировать диапазон колебания цен на электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями, и, если ранее колебания цен на электроэнергию по рыночным сделкам ограничивались 10%-й верхней и 15%-й нижней границами, то теперь цены могут колебаться в обоих направлениях до 20% от базового уровня. Для энергоемких отраслей цены будут определяться на основе рыночных сделок и не будут ограничиваться ростом на 20%.

При этом власти распорядились обеспечить стабильность цен на электроэнергию для жителей, сельского хозяйства и общественных организаций.

Также Госсовет заявил о необходимости ускорить строительство крупномасштабных проектов в области ветроэнергетики и солнечной энергетики пустыне Гоби на севере страны и создание пиково-резервных энергетических источников, а также активно продвигать создание хранилищ и запасов угля, природного газа и сырой нефти.

"Крупные угледобывающие провинции и ключевые угольные предприятия в соответствии с требованиями должны выполнить задачи по увеличению добычи и снабжения", — указали в Госсовете.

Вместе с тем подчеркивается, что те, кто не будет выполнять свои обязанности по обеспечению энергоснабжения, понесет серьезную ответственность.

Ранее управление по энергетике автономного района Внутренняя Монголия сообщило, что 72 угольные шахты, расположенные в аймаке Шилин-Гол, городах Ордос, Ухай и Хулун-Буир, получили предписание нарастить годовую добычу угля на 55,11% или на 98,35 миллиона тонн. Шахты должны завершить все процедуры, необходимые для увеличения производственных мощностей, до конца месяца.

Также в пятницу стало известно, что три основных угледобывающих региона Китая — провинции Шаньси и Шэньси, а также автономный район Внутренняя Монголия — обязались в четвертом квартале этого года нарастить поставки угля для электростанций по сниженной цене. В общей сложности они должны поставить другим регионам страны дополнительные 145 миллионов тонн угля.