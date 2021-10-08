МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Главное таможенное управление КНР в связи с введением регистрации в 2022 году видов пищевых продуктов, ранее не требовавших этой процедуры, предоставило в Россельхознадзор разъяснения по вопросам регистрации, говорится в сообщении российского ведомства.

"В связи с вступлением с 1 января 2022 года приказа ГТУ КНР № 248 (регламент) компетентное ведомство Китая будет вести списки зарегистрированных компаний-производителей 14 видов продукции, в отношении которых ранее такая мера, как регистрация, не применялась", — говорится в сообщении.

В этом списке — следующие позиции: натуральная оболочка, продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и масличные культуры, фаршированные мучные изделия, пищевые зерновые культуры, продукты из измельченного зерна и солода, свежие и обезвоженные овощи, сушеные бобы.

Кроме того, это специи, орехи и семена, сухофрукты, необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, а также специализированные диетические продукты и пищевые продукты оздоровительно-профилактического назначения.

Организации, производящие продукцию, не включенную в данные перечень, но перечисленную в регламенте, должны после 1 ноября 2021 года самостоятельно подавать заявление на регистрацию через единое окно международной торговли.

Те предприятия, которые после 1 января 2017 года экспортировали в Китай товары из приведенного ниже списка, должны в кратчайшие сроки предоставить в Россельхознадзор информацию, запрошенную китайской стороной для отправки таможенному ведомству.

В перечень таких товаров входят мед, мука — соевая, пшеничная, рисовая или из сушеных бобовых, кедровые орехи — сушеные или замороженные, а также их ядра. Это требование также касается экспортеров свежей или охлажденной пекинской капусты или папоротника, пищевых растительных масел и пищевых продуктов оздоровительно-профилактического назначения.