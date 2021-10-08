МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила до 22 октября рассмотрение дела против компании "Т Плюс", подозреваемой в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщили в ведомстве.

"Комиссия ФАС России приняла решение об отложении заседания по рассмотрению этого дела на 22 октября 2021 года", — ответили в ведомстве на вопрос о дате рассмотрения дела в отношении компании "Т Плюс". Предыдущее заседание должно было состояться 1 октября.

ФАС в конце сентября возбудила дело в отношении "Т Плюс" из-за подозрений в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Было установлено, что компания занимает доминирующее положение в ряде зон свободного перетока первой ценовой зоны оптового рынка. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. Уточнялось, что к участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями, привлечена ассоциация "НП Совет рынка".

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 52 тысячи Гкал.ч.