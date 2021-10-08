МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер ГК "ПИК", ныне директор по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александр Лефель не признает вину в хищении 140 миллионов рублей у ПАО "ПИК СЗ", сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Белоусов.

"Предъявленное обвинение является необоснованным, ничем не подтвержденным и надуманным. С полной ответственностью можно сказать, что у следствия будут проблемы с доказыванием вины. Мы знали об этой ситуации еще два года назад, речь о каком-либо хищении не шла. Пока могу так сказать: что данное дело направлено на то, чтобы списать на "удобного" человека хищение, чтобы скрыть собственное преступление. Сначала следствие говорило про 17 миллионов рублей, сегодня — про 140. Дальше они могут написать все, что придет им в голову", — отметил адвокат.

По словам Белоусова, Лефель занимается экономическими вопросами, заключать под стражу его было нельзя по закону.

"Закрывать людей вопреки позиции президента о том, что предприниматели не должны сидеть в СИЗО, — это незаконно. Более того, мы считаем само уголовное дело незаконным. Прекрасно понимаем, что следствие сейчас в течение года будет безрезультатно проводить очные ставки, следственные действия, которые ничего не докажут. Мы будем обжаловать решение суда. Никакой общественной опасности мой подзащитный не представляет, он мог бы находиться с семьей дома", — заключил адвокат.

Сегодня Тверской суд Москвы арестовал девелопера до 7 декабря. По данным пресс-службы инстанции, дело возбуждено по факту хищения денежных средств ПАО "ПИК СЗ" в особо крупном размере.

Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и грозит до 10 лет колонии.

Ранее Лефель работал вице-президентом другого крупного застройщика – группы "ПИК". В "Самолете", где сейчас трудоустроен Лефель, в свою очередь, заявили, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.

Комментариями следственных органов агентство к настоящему моменту не располагает.