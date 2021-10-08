МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), договорились ввести налог минимум в 15% на международные компании с 2023 года, говорится в релизе организации.

"Крупная реформа международной налоговой системы, завершенная сегодня в ОЭСР, гарантирует, что с 2023 года многонациональные предприятия будут облагаться налогом по ставке не менее 15%", — говорится в релизе.

Отмечается, что к этому решению присоединились все страны "Большой двадцатки" и ОЭСР. Всего в сделке участвуют 136 государств.

Соглашение не направлено на устранение налоговой конкуренции, но налагает на неё некоторые ограничения, в результате чего страны ежегодно будут собирать около 150 миллиардов долларов дополнительных доходов, пишет ОЭСР.

Одна часть договорённости предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идёт о переводе уплаты части налогов из стран, где находится штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и зарабатывают прибыль, независимо от того, присутствуют ли эти фирмы физически в этих странах. Новые правила будут распространяться на многонациональные предприятия с глобальными продажами выше 20 миллиардов евро и рентабельностью выше 10%.

Другая часть договорённости предполагает введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% на фирмы с доходом от 750 миллионов евро.

"Страны намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023 году", — говорится в релизе.