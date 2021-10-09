МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Белоруссии выгодны поставки продукции в Приморский край, несмотря на большое транспортное плечо, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

"Уже не первый год идут поставки отечественной продукции и в другие дальневосточные регионы, включая Сахалин, Камчатку. Для Беларуси выгодны поставки в Приморский край, несмотря на большое транспортное плечо", — рассказал Богданов во время интернет-трансляции на YouTube на канале "Главный.Тур".

Замминистра напомнил, что кроме таких удаленных регионов России, Белоруссия поставляет продукцию в Китай, Японию, Южную Корею. В начале недели во Владивостоке стартовали "Дни Беларуси в Приморском крае".

На центральной площади во Владивостоке были представлены экземпляры продукции предприятий белорусского машиностроения – коммунальная, строительная, сельскохозяйственная техника.

Производители продуктов питания 11 молочных, мясоперерабатывающих, кондитерских предприятий из Белоруссии провели дегустацию.

"Каждый день большие очереди за нашей продукцией. Даже несмотря на то, что были будние дни, очередь стояла. Сегодня боятся, я звонил тем, кто еще не вернулся из Владивостока (торговля продолжается и в выходные 9-10 октября – ред.), чтобы хватило продукции. Люди могли попробовать и купить белорусскую продукцию, а потом пойти и отыскать ее в магазинах", — рассказал замминистра.

С начала 2021 года во Владивосток уже направлено продуктов на сумму свыше двух миллионов долларов США. Во время бизнес-форума, по словам Богданова, к белорусской делегации обратились представители крупной торговой сети, которые попросили расширить ассортимент белорусской продукции.

"Во время бизнес-форума мы услышали, что крупная торговая сеть во Владивостоке хочет расширить ассортимент товаров", — сообщил Алексей Богданов.

По словам замминистра, при разработке стратегии развития сельского хозяйства в Белоруссии были заложены резервы в мясомолочной отрасли с учетом увеличения поголовья и наращивании производства и переработки продукции.

Это позволит кратно наращивать и кратно увеличить объемы продовольствия не только в Приморский край, но и другие регионы России.