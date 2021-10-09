МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Ростовской области и в Югре, сообщили в пресс-службах регионов.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сотрудников гостиничного и туристического бизнеса, промышленности, а также курьеров и волонтеров обязали привиться от коронавируса в Ростовской области, следует из постановления Роспотребнадзора региона.

По данным ведомства, эпидситуация по распространению коронавируса в области оценивается как неблагополучная.

"Постановляю: внести изменения в постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 1.07.2021… подпункт 1.1 п.1 дополнить следующим содержанием: "гостиничных услуг, туристических услуг, курьерской деятельности и доставки, промышленности, волонтеров", — говорится в документе.

В данной части постановления областного Роспотребнадзора перечислены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

Первым компонентом вакцины, согласно правкам, не менее 80% граждан данных категорий должны привиться до 4 ноября, вторым — до 1 декабря текущего года.

ХМАО

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан вводится с 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Югре вакцинация против COVID-19 для определенных категорий граждан станет обязательной. Соответствующее постановление 8 октября подписала главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Майя Соловьева. Эта мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению главного санитарного врача округа, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Кроме того, должны вакцинироваться работающие вахтовым методом, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также граждане, проживающие в организациях соцобслуживания.

Прививке не подлежат те, у кого имеются противопоказания.

Вакцинацию сотрудников первым компонентом работодатели обязаны провести до 1 ноября 2021 года, вторым — до 1 декабря 2021 года.

"С 1 ноября граждане указанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря эта мера коснется всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации", — отмечается в сообщении пресс-службы.

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