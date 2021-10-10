МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Одиннадцатого октября Владимир Путин проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании будет рассмотрен ход реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года, вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, производством техники и оборудования для АПК, а также меры, направленные на формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли.

Добавляется, что в совещании будут участвовать представители крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и образовательных учреждений, члены правительства и руководители ряда субъектов федерации.