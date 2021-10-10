МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Ассоциация кластеров, технопарков и специальных экономических зон России и свободные экономические зоны "Дангара", "Сугд", "Куляб", "Пяндж" и "Ишкашим" подписали в Душанбе меморандум о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Программа развития ООН привлекла Ассоциацию развития кластеров и технопарков России к реализации проекта по развитию свободных экономических зон (СЭЗ) в Таджикистане.

"Меморандум о сотрудничестве, подписанный в Душанбе Ассоциацией кластеров, технопарков и специальных экономических зон России и СЭЗ "Дангара", "Сугд", "Куляб", "Пяндж" и "Ишкашим", направлен на укрепление свободных экономических зон", — сказал собеседник агентства.

По его словам, директор российской ассоциации Андрей Шпиленко презентовал отчет о результатах своего анализа свободных экономических зон Таджикистана и внес предложения с учетом существующих проблем.

"Этот проект — логическое продолжение деятельности Ассоциации 2019 году в области международного консалтинга и содействует реализации целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года", — сказали в пресс-службе.

Цель проекта – усиление потенциала свободных экономических зон Таджикистана посредством реализации кластерного подхода и наращивания потенциала СЭЗ в привлечении инвестиций, которые могут быть использованы для обеспечения роста местного устойчивого развития и для оказания помощи в создании новых рабочих мест.

В рамках работы предполагается продвижение, маркетинг и повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ, развитие кооперационных цепочек промышленных предприятий в Таджикистане, стимулирование международного сотрудничества, совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы, консультационная и наставническая поддержка.