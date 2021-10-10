МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что западные санкции против официального Минска не влияют на выполнение белорусскими властями бюджетных обязательств. Минск прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии

"Наверное, не сможем (по итогам 2021 года — ред.) полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали ранее (когда бюджет был профицитным – ред.), плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств или мер, которые нужно было бы принять и они отразились бы на благосостоянии населения, — такого нет", — заявил глава минфина в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

По его словам, "с бюджетом этого года будет все хорошо, каких-то опасений быть не должно".

"Изначально, когда мы формировали бюджет текущего года нашей страны, мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии наши коллеги, приобретающие наши товары, работы, услуги, и сколько мы сможем заработать для страны в целом", — сказал Селиверстов.

Министр подчеркнул, что был заложен достаточно весомый дефицит бюджета — на уровне 4 миллиардов белорусских рублей (около 1,6 миллиарда долларов), который в начале года с учетом уточнений возрос до 6 миллиардов долларов (около 2,4 миллиарда долларов), то есть более 3% ВВП.

Глава минфина пояснил, что дефицит планировалось покрыть за счет остатков бюджета предыдущих лет. Минск хочет привлечь до трех миллиардов долларов через Евразийский фонд

"Но по итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более миллиарда рублей (около 0,4 миллиарда долларов), то есть это менее 1% ВВП", — сказал Селиверстов.

Глава минфина сообщил, что бюджет будущего года планируется "в сжатых, экономных условиях".

"Будет бюджетная консолидация. Группируются все доходы, отказываемся от расходов, с которыми можно подождать, чтобы максимально быть в балансе", — продолжал министр.

Он пообещал, что "рост заработной платы (бюджетников — ред.) будет в любом случае, он будет иметь реальное значение, будет выше, чем инфляция".

Чиновник подчеркнул, что хотя бюджет и формируется, исходя из консервативного сценария, бюджетники и пенсионеры этого не почувствуют.

Ранее Селиверстов сообщал, что дефицит республиканского бюджета в 2022 году составит не более 1,6% к ВВП, что составит примерно 2,9-3 миллиарда белорусских рублей (по текущему курсу – около 1,2 миллиарда долларов).