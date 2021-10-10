МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 10 октября прибыла в аэропорт Вашингтон Даллес. Оттуда она через несколько часов отправится в Москву с трёхдневным визитом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Нуланд приехала в американский аэропорт в хорошем настроении, но на вопросы РИА Новости насчет ожиданий по предстоящему визиту в Москву не ответила. Ранее сообщалось, что американский дипломат пробудет в Москве 11-13 октября. У неё запланированы встречи в МИД РФ и в других российских официальных ведомствах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что инициатива визита Нуланд в Москву исходила от США. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.