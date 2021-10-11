ТАШКЕНТ, 11 окт — ПРАЙМ. Пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан Узбекистана для работы на стройки в России планируется реализовать до середины января 2022 года, сообщил РИА Новости в понедельник представитель агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. Эксперт оценил сложности кредитования переводов мигрантов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 октября подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ. В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.

"В день планируется (оформлять на работу – ред.) до 250 человек. Десять тысяч — до середины января", — сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о сроках реализации пилотного проекта. Он уточнил, что "пилот" будет реализован на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направляться соискатели рабочих мест со всех регионов Узбекистана.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе в Ташкент прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу. С собой они привезли вакцину "Спутник Лайт" и необходимое оборудование. "Сегодня также начнется тестирование оборудования дактилоскопии по пилоту, как оно закончится, мы запустим проект", — добавил собеседник РИА Новости. Мигранты смогут отправлять переводы на родину в долг

В конце сентября агентство объявило о 10 тысячах вакансий для соотечественников на работу на стройках в России, желающие должны зарегистрироваться для собеседования в региональных отделениях агентства.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона — в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.