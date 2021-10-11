МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минтруд РФ подготовил единый перечень, размеры и условия компенсационных выплат медработникам, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список таких выплат войдут:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

районные коэффициенты;

коэффициенты за работу в пустынных безводных местностях;

коэффициенты за работу в высокогорных районах;

процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севере и приравненных к ним местностях;

процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, предлагается предусмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и за сверхурочную работу.

Медработникам, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, предлагается поднять зарплату на 40%; тем, кто занимается диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных — на 60%; оказывающим психиатрическую помощь — на 30%, говорится в сообщении.

Согласно проекту, надбавка за работу в выездных бригадах составит 60% должностного оклада, а за работу в сельской местности — в размере 25% должностного оклада. Надбавки также предусмотрены за работу в госпиталях ветеранов войн и домах ребенка — 20% оклада, за наставничество — 15% оклада.