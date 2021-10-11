МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не рассматривает введение отдельной квоты на экспорт ячменя из России, таможенно-тарифные меры в отношении пивоваренного солода также не обсуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Эксперт ожидает резкого снижения экспорта российской пшеницы в октябре

В Минсельхозе напомнили, что, согласно постановлению правительства РФ, тарифные квоты на зерновые культуры могут вводиться с 1 января по 30 июня каждого календарного года. "Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается при росте мировых котировок", — сказали в пресс-службе.

"Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются", — добавили в ведомстве.

Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний) ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз из России ячменя и пивоваренного солода, а также одновременно повысить экспортные пошлины на данные категории продукции.

В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, союз указывал, что российские пивовары столкнулись с "беспрецедентным" ростом цен на пивоваренный солод, который может привести к "значительному" увеличению стоимости пива в 2022 году. СРП также отмечал, что российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.