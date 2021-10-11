МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до девятилетнего максимума, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". Минсельхоз не обсуждает введение отдельной квоты на экспорт ячменя

"Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных российских портах на прошлой неделе выросли на шесть долларов, до 312 долларов за тонну FOB (условия поставки — ред.). Это рекордный уровень с августа 2012 года. Рост поддержан ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля", — пишут эксперты.

Между тем, цены на пшеницу на внутреннем рынке в целом стабильны: так, в Европейской части РФ средние цены на пшеницу третьего класса выросли на 25 рублей, до 15,025 тысячи рублей за тонну, четвертого класса — остались на уровне 15 тысяч рублей, а пятого класса — на уровне 14,375 тысячи рублей (без НДС). Краткосрочно эксперты ожидают относительно стабильной ситуации на российском рынке пшеницы.

В свою очередь, в глубоководных портах цены на пшеницу с протеином 12,5% снизились до 16-16,6 тысячи рублей за тонну с 16,2-16,7 тысячи рублей за тонну неделей ранее. "Спрос в портах относительно слабый, трейдеры говорят об ограниченных форвардных продажах, сильном рубле и дальнейшем повышении экспортной пошлины", — говорится в обзоре.

"В целом активность на рынке зерна низкая. Сельхозпроизводители продали часть своего урожая, чтобы освободить склады и пополнить оборотные средства, часть переработчиков пополнила запасы. Сельхозпроизводители в настоящее время заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых культур, и снова снизили темпы продаж", — пишут эксперты "Совэкона".