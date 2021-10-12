МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские производители патронов для гражданского оружия рискуют существенно сократить свое присутствие на крупнейшем экспортном рынке — США, сообщает РБК. Россия снизила экспорт пшеницы на 21,8%

Причина сложившейся ситуации заключается в том, что США в начале осени ввели дополнительные санкции, ограничивающие российский импорт стрелкового оружия и боеприпасов в Америку. В связи с этим Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) впредь будет в обязательном порядке отказывать всем компаниям, пожелавшим приобретать указанную продукцию из России.

По оценкам, РФ является крупнейшим поставщиком патронов в США с объемом экспорта более 100 миллионов долларов в год. Это свыше 21% совокупного импорта оружейных патронов. Например, в прошлом году американцы приобрели около 765 миллионов российских патронов. Второй по величине поставщик боеприпасов в Америку — Южная Корея, уступающая России по этому показателю вдвое.