МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что не опасается финансовых кризисов в мире, как например в 2008 году. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7%

"Я такого кризиса, как мы проходили в 2008 году и в 2002 году, до этого в 1997-1998 годах, в мире я имею в виду, я бы сейчас не опасался. Я думаю, что регуляторы очень многому научились и с этим справятся", — сказал он, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.

"Может ли быть коррекция на рынке акций? Я думаю, да, конечно будет, когда центральные банки мировые рано или поздно придут к ужесточению своей политики", — добавил чиновник.

При этом он отметил, что весной этого года "с удивлением заметил", что российский финансовый рынок "во всяком случае в его основной части, достиг сильной степени эффективности".

В конце сентября профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, заявил, что в краткосрочной перспективе не видит никаких "черных лебедей". Однако он отметил, что есть финансовые риски, которые могут сыграть свою роль в последующие три-пять лет и, возможно, вызвать очередной кризис.