ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в этом году, ссылаясь на проблемы с поставками в богатых странах, а также угрозы в сфере здравоохранения, связанные с распространением высоко заразного дельта-штамма коронавируса. Свалились на голову. Кто "распилит" нефтяные сверхдоходы

МВФ также повысил прогноз по инфляции, призвав регуляторов быть готовыми к быстрым действиям в том случае, если восстановление будет происходить быстрее, чем ожидается, или если инфляционные риски станут более явными. По всему миру наблюдается рост цен на широкий спектр товаров, от медикаментов до автомобилей. Это угрожает восстановлению мировой экономики от разрушительных для бизнеса и рабочих мест последствий пандемии.

МВФ, членами которого являются 190 стран, способствует сохранению международной финансовой стабильности и сотрудничеству в денежно-кредитной сфере. Фонд также выполняет роль последней инстанции, в которую могут обратиться страны, переживающие финансовые кризисы.

В опубликованном во вторник докладе "Перспективы развития мировой экономики" экономисты МВФ называют главным приоритетом обеспечение вакцинации достаточного числа людей в каждой из стран, чтобы предотвратить возникновение новых опасных мутаций коронавируса. Они подчеркивают важность выполнения ведущими экономиками своих обещаний по предоставлению вакцин и содействия в финансировании программ вакцинации до того, как новые штаммы пустят под откос наметившееся восстановление. "Политические решения принимать все сложнее… учитывая ограниченность пространства для маневров", — отмечают экономисты фонда.

МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,9%, тогда как в июльском докладе прогнозировался ее рост на 6%. Такое снижение стало результатом изменения прогноза для ведущих экономик, рост ВВП которых, как полагают в МВФ, составит 5,2%, а не 5,6%, преимущественно из-за проблем с поставками, вызвавших дисбаланс между спросом и предложением.

Для развивающихся экономик прогноз, наоборот, был улучшен. Рост ВВП в этих странах прогнозируется на уровне 6,4%, а не 6,3%, как прогнозировалось в июле. Ревизия отражает высокие показатели некоторых из стран-экспортеров сырья на фоне растущих цен на энергоносители. МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году

В МВФ по-прежнему считают, что в 2022 году рост мировой экономики замедлится.

Среди ведущих экономик прогноз был снижен на 0,1 процентного пункта для США (до 6%) и Китая (до 8%), на 0,4 процентного пункта для Японии (до 2,4%) и на 0,5 процентного пункта для Германии (до 3,1%).

Хотя в МВФ все еще считают, что инфляция вернется к докризисному уровню к середине 2022 года, здесь отмечают, что действие негативных инфляционных последствий может затянуться, если связанные с пандемией проблемы в поставках окажутся более разрушительными и устойчивыми. В этом случае центральные банки могут раньше перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, что будет сдерживать восстановление экономик.

Экономисты МВФ отмечают, что инфляционные перспективы отличаются "высокой неопределенностью" ввиду беспрецедентной природы нынешнего восстановления. Несмотря на повышение прогноза по росту цен, в прогнозе возвращения инфляции к докризисному уровню МВФ исходит из достаточности предложения рабочей силы в передовых экономиках, что должно оказывать понижательное давление на заработки.

Между тем экономисты МВФ предупреждают, что некоторые факторы могут способствовать усилению инфляционного давления. В частности, недостаточность предложения жилья будет повышать цены на недвижимость и аренду. Подорожавшие импортные продукты питания и нефть будут поддерживать повышенные потребительские цены в развивающихся странах. Затянувшиеся проблемы с поставками будут подталкивать компании к повышению цен, в связи с чем работники будут требовать повышения заработной платы.

"Если домохозяйства, компании и инвесторы будут ожидать сохранения ценового давления из-за отложенного спроса, то среднесрочные инфляционные ожидания могут перейти к росту, что может проявиться в росте цен", — отмечают экономисты МВФ, добавляя, что этого пока не наблюдается.

Дефицит ресурсов, вызванный комбинацией логистических проблем и возросшего на стимулировании потребительского спроса на товары, спровоцировал стремительный рост потребительских цен в США, Германии и многих других странах, говорят в МВФ. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7%

Рост цен на продукты питания особенно обременителен для домохозяйств в более бедных странах. Рассчитываемый МВФ индекс цен на еду и напитки в период с февраля по август вырос на 11,1%, причем цены на мясо и кофе выросли на 30% и 29%, соответственно.

В МВФ теперь ожидают, что в 2021 году потребительская инфляция в развитых странах составит 2,8%, а в 2022 году – 2,3%, тогда как в июле она прогнозировалась на уровне 2,4% и 2,1%, соответственно. Инфляционное давление выражено еще сильнее в развивающихся странах, где рост цен в 2021 году прогнозируется на уровне 5,5%, а в 2022 году – 4,9%.

"Хотя обычно денежно-кредитная политика может игнорировать временное ускорение инфляции, центральным банкам следует быть готовыми к быстрым действиям в том случае, если риск роста инфляционных ожиданий станет более существенным", — пишет экономический советник МВФ Гита Гопинат.

Рост сырьевых цен оказал поддержку некоторым развивающимся странам, но при этом беднейшие страны мира оказались отброшены еще дальше назад, поскольку были лишены доступа к вакцинам, необходимым для открытия их экономик. Более 95% жителей беднейших стран все еще не вакцинированы, тогда как в богатых странах уровень вакцинации составляет почти 60%.

Экономисты МВФ призвали крупнейшие экономики обеспечить достаточную ликвидность и облегчить долговое бремя бедных стран. "Опасная дивергенция экономических перспектив разных стран по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность", — отмечает Гопинат.

— Автор Yuka Hayashi, yuka.hayashi@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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