МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

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"Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле", — сказал президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.