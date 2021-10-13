МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. Банк России отметил увеличение внешнего долга страны

"Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле", — сказал президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.