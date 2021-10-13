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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211013/834954218.html
Путин заявил, что Россия по итогам года может выйти на рекордный рост ВВП
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Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. "Мы по... ПРАЙМ, 13.10.2021
экономика, новости, ввп рф, россия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
"Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле", — сказал президент.
Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах — на уровне 3%.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.