МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Надежда Киева, что Еврокомиссия заставит Венгрию отказаться от поставок российского газа в обход Украины, рухнула. Теперь украинцы всерьез задумываются, как они смогут пережить предстоящую зиму. Путин рассказал, к чему приведет резкий скачок цен на энергоносители

ЗАПАД НЕ ПОМОГ

Контракт между российским "Газпромом" и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. "Насколько я знаю, в этой сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству", — указал дипломат.

Поводом для обращения Киева в Европейскую комиссию стал заключенный в конце сентября долгосрочный контракт на поставку российского газа Венгрии. По его условиям, топливо будет поставляться не через Украину, как сейчас, а через Сербию (из "Турецкого потока") и Австрию.

Украинский МИД по этому поводу заявил, что действия венгерской стороны не соответствуют принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года. Решение Будапешта Киев назвал "исключительно политическим, экономически необоснованным, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям". Украинские власти потребовали от Еврокомиссии оценить новые газовые контракты "Газпрома" с Будапештом на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.

Результат оказался не тем, на который рассчитывали в Киеве. Даже несмотря на то, что в ходе состоявшегося на этой неделе саммита "Украина — Европейский союз" украинский президент пытался убедить представителей ЕС в необходимости сохранить транзит газа через Украину в полном объеме. "Очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов в год никто не хочет", — откровенно объяснил Владимир Зеленский. Украина и ЕС создадут рабочую группу для ускорения реформ рынка газа

Однако представители Брюсселя даже не обсуждали возможность надавить на Будапешт в связи с новым газовым контрактом, на что надеялись в Киеве. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь заявила, что комиссия разделяет обеспокоенность Украины относительно поставок газа и порекомендовала наращивать инвестиции в возобновляемую энергетику и в повышение энергоэффективности экономики страны.

"В долгосрочной перспективе для Украины, как и для Евросоюза очень важно инвестировать в неуглеродные источники энергии, а также в повышение энергоэффективности, поскольку это позволит не тратить и не расходовать энергию зря", — указала глава Еврокомиссии, пояснив, что переход на "зеленую" энергетику освободит Украину от необходимости импортировать газ.

Пока же, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает различные сценарии обеспечения достаточных поставок газа Украине, чтобы не допустить критического снижения давления в газотранспортной системе страны.

НАДЕЖДА НА ПУТИНА

Впрочем, до этого вряд ли дойдет. На 1 октября в украинских газовых хранилищах насчитывалось 18,8 млрд кубометров газа, что "Укратрансгаз" назвал вполне достаточным объемом для благополучного прохождения отопительного сезона. В 2011 и 2019 годах этот объем составлял всего 17,9 млрд, а в 2016 — вообще 14,5 млрду кубометров, напомнила компания на своем сайте.

Однако независимые украинские эксперты настроены не столь оптимистично. "В то же время в прошлом году в начале отопительного сезона в ПХГ хранилось 28,3 млрд кубометров газа, — напоминает экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. — К тому же сейчас 10 млн. кубов каждые сутки идет на экспорт в Европу". Украине посоветовали молиться на теплую зиму

По его расчетам, из 18,8 млрд кубометров накопленного топлива 4,8 млрд — это так называемый буферный газ для поддержания давления в газотранспортной системе, его из хранилищ забирать нельзя. Еще 2,8 млрд "кубов" в украинских хранилищах принадлежат нерезидентам и 0,8 млрд — частным украинским компаниям. Итого на отопительный сезон у Украины имеется 10,4 млрд кубометров, при том, что для его благополучного прохождения достаточно 9 млрд.

"На первый взгляд, запасов хватает, — отмечает Кущ. — Но еще никогда мы не входили в зиму на фоне таких мизерных показателей транзита российского газа по нашей ГТС. В том же 2016 году, когда запасы в хранилищах упали до 14,5 млрд кубов, объем транзита составлял 82 млрд кубов в год. То есть, имея минимальные запасы, можно было всегда физически отобрать российский газ из трубы, закрыв эти объемы виртуальным реверсом. А сейчас, скорее всего, "Газпром" прокачает предусмотренные контрактом 40 млрд кубометров в этом году, и все". Соотвественно, возможности для виртуального реверса будут минимальными.

"Прошлой, сравнительно теплой зимой в наиболее холодные дни среднесуточный спрос на природный газ составлял около 180 миллионов кубометров, а в отдельные дни "подпрыгивал" до 200, — напоминает руководитель направления диспетчеризации украинской компании "ЙЕ Энергия" Владимир Гноевой. — Я не уверен, что в этом году подземные хранилища смогут выдержать такой отбор. Максимум, который они могут выдать — 90-110 миллионов кубов. Если морозы, как обещают синоптики, начнутся в декабре и продлятся до февраля, с вероятностью 99,9% следует ожидать срыва отопительного сезона".

Кроме того, отмечает Алексей Кущ, Украина впервые столкнулась с сочетанием минимально достаточных запасов газа и критически низких запасов угля на складах электростанций. "По состоянию на 4 октября запасы угля в Украине на складах ТЭС составили 713 тысяч тонн, хотя должны были вырасти до 2,5 млн тонн, — указывает он. — Отставание от графика накопления — в 3,55 раза! По сравнению с предыдущими годами имеем заполнение запасов угля на уровне 30-40%". В Киеве рассказали о плане на случай остановки транзита

Владимир Гноевой уверен, что Украину этой зимой ждет приостановка работы значительной части промышленных предприятий из-за дефицита газа и электроэнергии. "В этом случае высвобожденных объемов топлива хватит для покрытия потребностей населения. Но вряд ли такой сценарий можно считать спасением. Ведь остановка промышленности плохо отразится на платежеспособности граждан, которые вряд ли смогут оплачивать природный газ и тепло даже по социальной цене", — отмечает эксперт.

Вся нынешняя модель отопительного сезона на Украине опирается на ожидания, что буквально с 1 января 2022 года Россия бросится выполнять свои обязательства по транзиту, добавляет Алексей Кущ. Если же "Газпром" сделает паузу на несколько дней, при этом исправно оплачивая несуществующий транзит в соответствии с условиями контракта, все надежды рухнут и на Украине разразится полномасштабный энергетический кризис.

"Газпром" легко мог бы такое устроить, уверен украинский эксперт, но к счастью для Киева, Владимир Путин на днях заявил, что Украине нельзя дать замерзнуть. "Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины зиждется на словесных обещаниях российского президента", — констатирует Кущ.

13 октября Владимир Путин напомнил, что изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%. "Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину, — сказал он, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели. — Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута".

По словам российского президента, снять напряженность мог бы запуск "Северного потока-2", однако административные барьеры пока не дают возможности этого сделать.