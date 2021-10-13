МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 5 по 11 октября замедлилась до 0,22%, с начала года потребительские цены выросли на 5,71%, сообщает Росстат. Путин: инфляция в России выросла больше, чем ожидалось

"За период с 5 по 11 октября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала октября — 100,37%, с начала года — 105,71%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,26%, а перед этим — 0,29%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

Цены на бензин и дизтопливо увеличились на 0,1%. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 10,1%, путевки в санатории, проживания в гостинницах с одной звездой и мотелях — на 0,4%. Цена на проживание в гостиницах с двумя-пятью звездами выросла на 0,1-1,5%.

Среди строительных материалов снизились цены на металлочерепицу — на 1,2%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,8%, обрезные доски — на 0,2%.