МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на 11 октября ускорилась до 7,63% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Путин: инфляция в России выросла больше, чем ожидалось

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 4 октября в годовом выражении была на уровне 7,48%.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 октября замедлилась до 0,22%, с начала года потребительские цены выросли на 5,71%.

По информации статистического ведомства, за отчетный период цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,8%. При этом картофель подорожал на 4,35%, свежие огурцы — на 10,85%, помидоры — на 9,66%, свежая белокочанная капуста — на 0,17%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,31%, морковь — на 0,98%, яблоки — на 1,38%.

Накануне министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что министерство повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. По словам министра, 90% отклонения от предыдущего прогноза связано с продовольственной инфляцией.