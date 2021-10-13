МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 21-22 сентября предположила, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться в текущем году и завершиться к середине 2022 года, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания. Эксперт спрогнозировал политику ФРС США на фоне ускорения инфляции

"Что касается перспектив денежно-кредитной политики, участники отметили сообщения регулятора, которые предполагают, что сокращение объемов выкупа активов может начаться в этом году и закончиться к середине 2022 года", — говорится в документе.

Около половины участников заседания полагают, что декабрь является наиболее вероятным сроком для первого сокращения объема выкупа активов с рынка, в то время как некоторые допускают значительную вероятность того, что оно может начаться уже в ноябре. Среднее мнение предполагает постепенное сокращение выкупа и завершение его в июле следующего года, то есть на 1-2 месяца раньше, чем ожидалось ранее.

Указывается, что ускорению инфляции способствовал резкий рост спроса при постепенном восстановлении экономики и проблемы в производстве, которые повлияли на ограничение спроса. Краткосрочные прогнозы по инфляции были пересмотрены в сторону повышения в связи с последними данными статистики, однако комитет продолжает полагать, что рост потребительских цен в этом году является временным явлением.

Некоторые участники заседания подчеркнули, что экономические условия в стране оправдывают сохранение процентной ставки на текущем уровне в течение следующих двух лет. Они отметили, что уровень занятости все еще значительно ниже максимальных уровней, а также предположили, что в ближайшие годы будет сохраняться понижательное давление на инфляцию. В то же время ряд участников поднял вопрос о возможности начала повышения ставки уже к концу следующего года, так как показатели занятости и инфляции могут быть уже достигнуты к этому времени.

В рамках заседания 21-22 сентября ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 2-3 ноября.