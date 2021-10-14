МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей страны. Путин назвал главный вызов для Госдумы нового созыва

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", — сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.

Он также назвал и вторую основную проблему — демографическую. Президент отметил, что оба вопроса должны решаться на серьезной экономической базе.

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