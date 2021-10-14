Путин на заданный ему в интервью вопрос о преемнике сказал, что предпочитает не отвечать
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на заданный ему вопрос о преемнике и возможном участии в следующих выборах главы государства, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. При этом он отметил, что никаких решений на сей счет пока не принято.
"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", — сказал он в интервью CNBC.
По его словам, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. "Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — добавил президент.
"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", — сказал Путин.