МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на заданный ему вопрос о преемнике и возможном участии в следующих выборах главы государства, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. При этом он отметил, что никаких решений на сей счет пока не принято. Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей России

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", — сказал он в интервью CNBC.

По его словам, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. "Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — добавил президент.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", — сказал Путин.

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