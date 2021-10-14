МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. США, используя доллар как санкционный инструмент, пилят сук, на котором сидят, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры и вредят себе, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты.

В то же время, добавил президент, Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах.

Он добавил, что от самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, и Росся заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков.