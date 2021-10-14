МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года увеличится, теперь он составит 18 714 рублей на душу населения, сообщается в постановлении правительства Москвы. Представлен рейтинг по финансовому благополучию регионов России

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля", — сообщается в постановлении.

На 2021 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496 рублей и для детей — 15 582 рубля.

Отмечается, что новое постановление вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

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