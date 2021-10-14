МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров активно использовать возможности Северного морского пути, чтобы наращивать торговые операции с Европой. Путин назвал стимулы стран ЕАЭС к расчетам на национальных валютах

"Приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", — сказал Путин на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Президент РФ заметил, что Россия многое делает для развития маршрута, например, строит объекты инфраструктуры, совершенствует портовое хозяйство.

"И он постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении", — подчеркнул Путин.